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Галущенко обговорив з міністром енергобезпеки Італії усунення рф зі світового енергетичного ринку

Галущенко обговорив з міністром енергобезпеки Італії усунення рф зі світового енергетичного ринку

Київ • УНН

 • 27086 перегляди

Україна та Італія обговорили відмову Заходу від роського газу для забезпечення енергетичної безпеки Європи та перехід на відновлювальні джерела енергії.

Україна та Італія активно співпрацюють щодо усунення росії з світового ринку енергоресурсів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Гільберто Фратіном у межах заходів, організованих до 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Під зустрічі вони зокрема обговорили участь італійських партнерів у відновленні українського енергосектору, а також координація зусиль на міжнародному рівні для посилення енергетичної безпеки в Європі.

Крім цього, Герман Галущенко акцентував на потребі запровадження санкцій щодо "Росатому" та усунення зі світових ринків агресора, який вдається до ядерного тероризму на території України.

Цьогоріч росія може зникнути зі світового ринку атомних технологій - Галущенко01.01.24, 18:01 • 35391 перегляд

Також обговорювалося питання продовження контракту на транзит російського газу до європейських країн через територію України. Італійська сторона поінформувала, що після початку повномасштабної війни в Україні змогла змінити постачальника природного газу. Раніше близько 40% від потреб блакитного палива Італія імпортувала з рф

На сьогодні ми незалежні від постачань російського газу

- підкреслив Гільберто Фратін.

Водночас український урядовець запевнив, що тривають перемовини щодо припинення транзиту російського газу через територію України. 

Наразі тривають інтенсивні обговорення того, що буде в Європі, якщо транзит газу через Україну припиниться. Є країни, яким буде надзвичайно складно, якщо транзит зупиниться. Але більша частина Європи до цього точно готова, єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила це

- резюмував Герман Галущенко.

Доповнення

Герман Галущенко подякував Італії за понад 300 тонн обладнання, яке було надане українським енергетикам.

Окремо сторони обговорили реалізацію Меморандуму про співробітництво у сфері енергетичного переходу і розвитку відновлюваних джерел енергії, який був укладений між профільними міністерствами під час Конференції зі зміни клімату COP28.

Гільберто Фратін засвідчив, що Італія і надалі буде підтримувати Україну і готова брати участь у відновленні енергетичної інфраструктури з урахуванням цілей "зеленого" переходу. Італійська сторона також запевнила, що триматиме надання допомоги Україні в центрі уваги на міжнародному рівні, зокрема під час свого головування у групі G7. 

Нагадування

Міністр енергетики України зустрівся з послом Великої Британії, щоб обговорити співпрацю в ядерній сфері та витіснення росії з ринків ядерного палива, а також підтримку енергетичного сектору України з боку Великої Британії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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