Галущенко та посол Британії обговорили витіснення росії з ринків ядерного палива

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Це перший візит новопризначеного Посла до Міністерства енергетики, повідомили у пресслужбі міненерго, передає УНН.

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Основні теми розмови - поглиблення співпраці у ядерній галузі та "зеленій" енергетиці, допомога Великої Британії для захисту енергетичних об’єктів.

Мартін Гарріс подякував українським енергетикам за мужність, яку вони щоденно проявляють на своїх робочих місцях, забезпечуючи світлом і теплом домівки українців в умовах війни.

Також Посол наголосив, що енергетика – пріоритетний напрям співпраці між країнами, і Велика Британія готова і надалі підтримувати розвиток партнерства з Україною у цьому секторі.

Герман Галущенко своєю чергою подякував Великій Британії за допомогу українському енергосектору, яка надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

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Міністр підкреслив важливе значення внеску Сполученого Королівства до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 27,6 мільйонів євро, а також переданий 81 вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 1250 тонн. Насамперед це понад 4,4 тисячі надійних габіонів для захисту енергооб’єктів, а також резервні електростанції, комплектовання до генераторів, газове обладнання.

Я також дуже вдячний Великій Британії за співробітництво в ядерній галузі, зокрема гарантію на 192 мільйони фунтів стерлінгів для надання Україні послуг зі збагачення урану у межах співпраці з компанією Urenco. Це важливий етап у досягненні глобальних цілей і витіснення росії не тільки з ринку ядерного палива, де ми вже досягли значних успіхів, але і з ринків урану