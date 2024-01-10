Галущенко та посол Британії обговорили витіснення росії з ринків ядерного палива

ukenru
29 березня, 17:57 • 115926 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 139690 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 133672 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 171765 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 146843 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 137049 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 147544 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147271 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 398032 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172646 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 48978 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 43214 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 48566 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 52954 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 52474 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 247775 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 398051 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 451129 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 458736 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 367377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 16818 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 139631 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 134898 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 128865 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102767 перегляди
Актуальне
Галущенко та посол Британії обговорили витіснення росії з ринків ядерного палива

Галущенко та посол Британії обговорили витіснення росії з ринків ядерного палива

Київ • УНН

 • 25737 перегляди

Міністр енергетики України зустрівся з послом Великої Британії, щоб обговорити співпрацю в ядерній сфері та витіснення Росії з ринків ядерного палива, а також підтримку енергетичного сектору України з боку Великої Британії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Це перший візит новопризначеного Посла до Міністерства енергетики, повідомили у пресслужбі міненерго, передає УНН.

Деталі

Основні теми розмови - поглиблення співпраці у ядерній галузі та "зеленій" енергетиці, допомога Великої Британії для захисту енергетичних об’єктів.

Мартін Гарріс подякував українським енергетикам за мужність, яку вони щоденно проявляють на своїх робочих місцях, забезпечуючи світлом і теплом домівки українців в умовах війни.

Також Посол наголосив, що енергетика – пріоритетний напрям співпраці між країнами, і Велика Британія готова і надалі підтримувати розвиток партнерства з Україною у цьому секторі.

Image

Герман Галущенко своєю чергою подякував Великій Британії за допомогу українському енергосектору, яка надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Цьогоріч росія може зникнути зі світового ринку атомних технологій - Галущенко01.01.24, 18:01 • 35391 перегляд

Міністр підкреслив важливе значення внеску Сполученого Королівства до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 27,6 мільйонів євро, а також переданий 81 вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 1250 тонн. Насамперед це понад 4,4 тисячі надійних габіонів для захисту енергооб’єктів, а також резервні електростанції, комплектовання до генераторів, газове обладнання.

Я також дуже вдячний Великій Британії за співробітництво в ядерній галузі, зокрема гарантію на 192 мільйони фунтів стерлінгів для надання Україні послуг зі збагачення урану у межах співпраці з компанією Urenco. Це важливий етап у досягненні глобальних цілей і витіснення росії не тільки з ринку ядерного палива, де ми вже досягли значних успіхів, але і з ринків урану

наголосив очільник Міненерго.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Герман Галущенко наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль, аби не допустити жодного ядерного інциденту на ЗАЕС, який може поставити під сумнів майбутній ренесанс атомної енергетики у світі.

Image

Сторони також обговорили поглиблення співробітництва для децентралізації генерації електроенергії та розвитку відновлюваних джерел енергії. Британська сторона підтвердила зацікавленість у продовженні інвестицій бізнесу у розвиток "зеленої" енергетики в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42