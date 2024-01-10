Галущенко та посол Британії обговорили витіснення росії з ринків ядерного палива
Київ • УНН
Міністр енергетики України зустрівся з послом Великої Британії, щоб обговорити співпрацю в ядерній сфері та витіснення Росії з ринків ядерного палива, а також підтримку енергетичного сектору України з боку Великої Британії.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Це перший візит новопризначеного Посла до Міністерства енергетики, повідомили у пресслужбі міненерго, передає УНН.
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Основні теми розмови - поглиблення співпраці у ядерній галузі та "зеленій" енергетиці, допомога Великої Британії для захисту енергетичних об’єктів.
Мартін Гарріс подякував українським енергетикам за мужність, яку вони щоденно проявляють на своїх робочих місцях, забезпечуючи світлом і теплом домівки українців в умовах війни.
Також Посол наголосив, що енергетика – пріоритетний напрям співпраці між країнами, і Велика Британія готова і надалі підтримувати розвиток партнерства з Україною у цьому секторі.
Герман Галущенко своєю чергою подякував Великій Британії за допомогу українському енергосектору, яка надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення.
Цьогоріч росія може зникнути зі світового ринку атомних технологій - Галущенко01.01.24, 18:01 • 35391 перегляд
Міністр підкреслив важливе значення внеску Сполученого Королівства до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 27,6 мільйонів євро, а також переданий 81 вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 1250 тонн. Насамперед це понад 4,4 тисячі надійних габіонів для захисту енергооб’єктів, а також резервні електростанції, комплектовання до генераторів, газове обладнання.
Я також дуже вдячний Великій Британії за співробітництво в ядерній галузі, зокрема гарантію на 192 мільйони фунтів стерлінгів для надання Україні послуг зі збагачення урану у межах співпраці з компанією Urenco. Це важливий етап у досягненні глобальних цілей і витіснення росії не тільки з ринку ядерного палива, де ми вже досягли значних успіхів, але і з ринків урану
Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Герман Галущенко наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль, аби не допустити жодного ядерного інциденту на ЗАЕС, який може поставити під сумнів майбутній ренесанс атомної енергетики у світі.
Сторони також обговорили поглиблення співробітництва для децентралізації генерації електроенергії та розвитку відновлюваних джерел енергії. Британська сторона підтвердила зацікавленість у продовженні інвестицій бізнесу у розвиток "зеленої" енергетики в Україні.