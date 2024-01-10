Галущенко и посол Британии обсудили вытеснение России с рынков ядерного топлива

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом. Это первый визит новоназначенного Посла в Министерство энергетики, сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает УНН.

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Основные темы разговора - углубление сотрудничества в ядерной отрасли и "зеленой" энергетике, помощь Великобритании для защиты энергетических объектов.

Мартин Харрис поблагодарил украинских энергетиков за мужество, которое они ежедневно проявляют на своих рабочих местах, обеспечивая светом и теплом дома украинцев в условиях войны.

Также Посол подчеркнул, что энергетика - приоритетное направление сотрудничества между странами, и Великобритания готова и в дальнейшем поддерживать развитие партнерства с Украиной в этом секторе.

Герман Галущенко в свою очередь поблагодарил Великобританию за помощь украинскому энергосектору, которая предоставляется с первых дней полномасштабного российского вторжения.

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Министр подчеркнул важное значение вклада Соединенного Королевства в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 27,6 миллионов евро, а также переданный 81 груз с энергетическим оборудованием общим весом 1250 тонн. Прежде всего это более 4,4 тысячи надежных габионов для защиты энергообъектов, а также резервные электростанции, комплектующие к генераторам, газовое оборудование.

Я также очень благодарен Великобритании за сотрудничество в ядерной отрасли, в частности гарантию на 192 миллиона фунтов стерлингов для предоставления Украине услуг по обогащению урана в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Это важный этап в достижении глобальных целей и вытеснения России не только с рынка ядерного топлива, где мы уже достигли значительных успехов, но и с рынков урана подчеркнул глава Минэнерго.

Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Герман Галущенко отметил необходимость консолидации международных усилий, чтобы не допустить ни одного ядерного инцидента на ЗАЭС, который может поставить под сомнение будущий ренессанс атомной энергетики в мире.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества для децентрализации генерации электроэнергии и развития возобновляемых источников энергии. Британская сторона подтвердила заинтересованность в продолжении инвестиций бизнеса в развитие "зеленой" энергетики в Украине.