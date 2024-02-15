Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка

Украина и Италия активно сотрудничают по устранению России с мирового рынка энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Гильберто Фратином в рамках мероприятий, организованных к 50-летию Международного энергетического агентства в Париже.

Во встрече они в частности обсудили участие итальянских партнеров в восстановлении украинского энергосектора, а также координация усилий на международном уровне для усиления энергетической безопасности в Европе.

Кроме этого, Герман Галущенко акцентировал на необходимости введения санкций в отношении "Росатома" и устранения с мировых рынков агрессора, который прибегает к ядерному терроризму на территории Украины.

В этом году россия может исчезнуть с мирового рынка атомных технологий - Галущенко

Также обсуждался вопрос продления контракта на транзит российского газа в европейские страны через территорию Украины. Итальянская сторона проинформировала, что после начала полномасштабной войны в Украине смогла сменить поставщика природного газа. Ранее около 40% от потребностей голубого топлива Италия импортировала из рф

На сегодня мы независимы от поставок российского газа - подчеркнул Гильберто Фратин.

В то же время украинский чиновник заверил, что продолжаются переговоры о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.

Сейчас идут интенсивные обсуждения того, что будет в Европе, если транзит газа через Украину прекратится. Есть страны, которым будет чрезвычайно сложно, если транзит остановится. Но большая часть Европы к этому точно готова, еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила это - резюмировал Герман Галущенко.

Дополнение

Герман Галущенко поблагодарил Италию за более 300 тонн оборудования, которое было предоставлено украинским энергетикам.

Отдельно стороны обсудили реализацию Меморандума о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии, который был заключен между профильными министерствами во время Конференции по изменению климата COP28.

Гильберто Фратин засвидетельствовал, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать Украину и готова участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры с учетом целей "зеленого" перехода. Итальянская сторона также заверила, что будет держать оказание помощи Украине в центре внимания на международном уровне, в частности во время своего председательства в группе G7.

Напоминание

Министр энергетики Украины встретился с послом Великобритании, чтобы обсудить сотрудничество в ядерной сфере и вытеснение России с рынков ядерного топлива, а также поддержку энергетического сектора Украины со стороны Великобритании.