Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка
Киев • УНН
Украина и Италия обсудили отказ Запада от российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы и переход на возобновляемые источники энергии.
Украина и Италия активно сотрудничают по устранению России с мирового рынка энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Гильберто Фратином в рамках мероприятий, организованных к 50-летию Международного энергетического агентства в Париже.
Во встрече они в частности обсудили участие итальянских партнеров в восстановлении украинского энергосектора, а также координация усилий на международном уровне для усиления энергетической безопасности в Европе.
Кроме этого, Герман Галущенко акцентировал на необходимости введения санкций в отношении "Росатома" и устранения с мировых рынков агрессора, который прибегает к ядерному терроризму на территории Украины.
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Также обсуждался вопрос продления контракта на транзит российского газа в европейские страны через территорию Украины. Итальянская сторона проинформировала, что после начала полномасштабной войны в Украине смогла сменить поставщика природного газа. Ранее около 40% от потребностей голубого топлива Италия импортировала из рф
На сегодня мы независимы от поставок российского газа
В то же время украинский чиновник заверил, что продолжаются переговоры о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.
Сейчас идут интенсивные обсуждения того, что будет в Европе, если транзит газа через Украину прекратится. Есть страны, которым будет чрезвычайно сложно, если транзит остановится. Но большая часть Европы к этому точно готова, еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила это
Дополнение
Герман Галущенко поблагодарил Италию за более 300 тонн оборудования, которое было предоставлено украинским энергетикам.
Отдельно стороны обсудили реализацию Меморандума о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии, который был заключен между профильными министерствами во время Конференции по изменению климата COP28.
Гильберто Фратин засвидетельствовал, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать Украину и готова участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры с учетом целей "зеленого" перехода. Итальянская сторона также заверила, что будет держать оказание помощи Украине в центре внимания на международном уровне, в частности во время своего председательства в группе G7.
Напоминание
Министр энергетики Украины встретился с послом Великобритании, чтобы обсудить сотрудничество в ядерной сфере и вытеснение России с рынков ядерного топлива, а также поддержку энергетического сектора Украины со стороны Великобритании.
Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка
Украина и Италия обсудили отказ Запада от российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы и переход на возобновляемые источники энергии.
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