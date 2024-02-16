Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist

Европейским трейдерам удалось заработать около 320 миллионов долларов благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины. Об этом пишет The Economist, передает УНН.

Детали

В издании объяснили, что европейские трейдеры закупали газ летом по сниженным ценам, поэтому им необходимо было найти место для хранения. Поскольку подземные хранилища в ЕС заполнены, а хранение в танкерах это слишком дорого выбор пал на Украину.

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Европейские трейдеры направили 3 млрд кубометров газа в подземные хранилища Украины. Сначала эта идея казалась рискованной, но к июню разница между летними и зимними ценами расширилась настолько, что эта авантюра казалась оправданной.

Кроме того, международные компании получили заверения в том, что газ не будет реквизирован в условиях военного положения и щедрый таможенный режим краткосрочного хранения.

"Это помогло сохранить запасы ЕС в течение этой зимы, снизив цены на газ на всем континенте. Это также обеспечило значительные прибыли для привлеченных компаний. Акос Лош из Колумбийского университета подсчитал, что трейдеры заработали на этом до 300 миллионов евро (320 миллионов долларов - ред.) - говорится в материале.

Дополнение

The Economist отмечает, что этот опыт выглядит как тест для будущей энергетической стратегии Европы. По данным издания, трейдеры готовы повторить прошлогодний опыт уже этой весной, но в больших масштабах и начиная с более ранней даты.

Журналисты отмечают, что чем глубже украинские лидеры смогут интегрировать энергетическую отрасль своей страны в европейский рынок, тем больше ЕС будет инвестировать в защиту страны.

Также отмечается, что Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе - объемом более 30 млрд кубометров, из которых около 15 млрд кубов может предложить европейским партнерам.

Напомним

Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила Украине, что ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с Россией и сосредоточен на поддержке Украины и уменьшении зависимости от российского газа.

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