ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg

Европейский Союз готовится исключить вариант продления соглашения по транзиту газа по газопроводу через Украину из россии, когда срок его действия закончится в конце года, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обоснование исполнительной власти ЕС заключается в том, что даже страны, которые больше всего зависят от российских поставок, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения поставок, говорят источники.

Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев прекращения транзитного соглашения, включая моделирование возможностей других межсоединений, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь восполнить любой дефицит. По словам людей, исполнительная власть блока обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, а затем официально представит план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Один из собеседников признал, что страны и компании с контрактами, срок действия которых истекает после 2024 года, все еще могут иметь способы обеспечить газ через Украину. Одним из методов может быть доставка россией газа до границы с Украиной, а затем организация ЕС заключит соглашение с оператором транспортной системы Украины о транспортировке его в Австрию, Словакию или Чехию - три страны, наиболее зависимых от поставок из москвы.

Как сообщается, "на этой неделе Украина отрицала, что она готова пересмотреть транзитное соглашение с россией после того, как Роберт Фицо, премьер-министр Словакии заявил, что это возможно".

Издание указывает, что Украина все еще остается ключевым маршрутом, хотя фактические поставки по транзитному трубопроводу составляют менее 40% от законтрактованных объемов с мая 2022 года, после того, как москва начала полномасштабное вторжение.

"Даже без нового соглашения существует вероятность того, что "газпром" сохранит поставки желающим покупателям из ЕС, зарезервировав краткосрочные мощности в Украине - вариант, который российская компания может использовать через аукционы мощности, писали ранее в этом месяце аналитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd", - указывает издание.

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