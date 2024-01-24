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Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"

Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:40  •  17230 просмотра

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Премьер-министры Украины и Словакии договорились ускорить реконструкцию электрического интерконнектора Мукачево - Вельке Капушаны. Лидеры также обсудили сотрудничество в газовой сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился  со своим словацким коллегой Робертом Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Об этом Шмыгаль сообщил во время брифинга по итогам рабочей поездки на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"Договорились с премьером ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Это позволит сделать нашу энергетическую систему более устойчивой, наши энергетические системы более устойчивыми", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в газовых вопросах они проговорили со Словакией, как одним из ключевых партнеров также ряд задач.

"Благодаря словацко-украинскому реверсному газопроводу "Вояны-Ужгород" в 2023 году в Украину поставлено европейского газа в объеме 1,8 млрд метров кубических. Мы готовы развивать это сотрудничество, предлагаем оператору газотранспортной системы Словакии продолжить использование подземных хранилищ газа в Украине для хранения стратегических запасов газа Словакии", - сказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что в нефтяных вопросах Украина получила предложение от словацкого оператора Slovnaft.

"Она на самом деле новая, очень важная и важная не только для Украины и Словакии, но и для всей Европы. Детали будут позже", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Україна та Словаччина домовилися  пришвидшити реконструкцію інтерконектора “Мукачево – Вельке Капушани”
Ukraine and Slovakia agree to speed up the reconstruction of the Mukachevo - Veľké Kapušany interconnector
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Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"

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