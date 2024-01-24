Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"
Киев • УНН
Премьер-министры Украины и Словакии договорились ускорить реконструкцию электрического интерконнектора Мукачево - Вельке Капушаны. Лидеры также обсудили сотрудничество в газовой сфере.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился со своим словацким коллегой Робертом Фицо ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Об этом Шмыгаль сообщил во время брифинга по итогам рабочей поездки на Закарпатье, передает корреспондент УНН.
"Договорились с премьером ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Это позволит сделать нашу энергетическую систему более устойчивой, наши энергетические системы более устойчивыми", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что в газовых вопросах они проговорили со Словакией, как одним из ключевых партнеров также ряд задач.
"Благодаря словацко-украинскому реверсному газопроводу "Вояны-Ужгород" в 2023 году в Украину поставлено европейского газа в объеме 1,8 млрд метров кубических. Мы готовы развивать это сотрудничество, предлагаем оператору газотранспортной системы Словакии продолжить использование подземных хранилищ газа в Украине для хранения стратегических запасов газа Словакии", - сказал Шмыгаль.
Также он сообщил, что в нефтяных вопросах Украина получила предложение от словацкого оператора Slovnaft.
"Она на самом деле новая, очень важная и важная не только для Украины и Словакии, но и для всей Европы. Детали будут позже", - добавил Шмыгаль.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"
Премьер-министры Украины и Словакии договорились ускорить реконструкцию электрического интерконнектора Мукачево - Вельке Капушаны. Лидеры также обсудили сотрудничество в газовой сфере.
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