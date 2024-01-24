Україна та Словаччина домовилися пришвидшити реконструкцію інтерконектора “Мукачево – Вельке Капушани”
Київ • УНН
Прем'єр-міністри України та Словаччини домовилися прискорити реконструкцію електричного інтерконектора Мукачево - Вельке Капушани. Лідери також обговорили співпрацю у газовій сфері.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовився зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". Про це Шмигаль повідомив під час брифінгу за підсумками робочої поїздки на Закарпаття, передає кореспондент УНН.
"Домовилися з прем'єром пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, наші енергетичні системи більш стійкими", - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що в газових питаннях вони проговорили зі Словаччиною, як одним із ключових партнерів також ряд завдань.
"Завдяки словацько-українському реверсному газогону "Вояни-Ужгород" у 2023 році в Україну поставлено європейського газу в об’ємі 1,8 млрд метрів кубічних. Ми готові розвивати цю співпрацю, пропонуємо оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів газу Словаччини", - сказав Шмигаль.
Також він повідомив, що в нафтових питаннях Україна отримала пропозицію від словацького оператора Slovnaft.
"Вона насправді нова, дуже важлива і важлива не лише для України та Словаччини, але й для цілої Європи. Деталі будуть згодом", - додав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС, не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, готова співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.