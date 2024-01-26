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ЄС готується виключити угоду з рф щодо транзиту газу через Україну - Bloomberg

ЄС готується виключити угоду з рф щодо транзиту газу через Україну - Bloomberg

Київ • УНН

 • 27997 перегляди

ЄС готується до варіанту не продовжувати угоду про транзит газу з росією через Україну, коли вона закінчиться в кінці року. План буде офіційно представлений у березні.

Європейський Союз готується виключити варіант продовження угоди щодо транзиту газу газопроводом через Україну з росії, коли термін її дії закінчиться наприкінці року, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Обґрунтування виконавчої влади ЄС полягає в тому, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію та Словаччину, зможуть знайти альтернативні постачання в разі припинення поставок, кажуть джерела.

Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв припинення транзитної угоди, включаючи моделювання можливостей інших міжз'єднань, таких як "Турецький потік", щоб допомогти заповнити будь-який дефіцит. За словами людей, виконавча влада блоку обговорить це питання з країнами-членами у лютому, а потім офіційно представить план міністрам енергетики на зустрічі у Брюсселі 4 березня.

Один із співрозмовників визнав, що країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще можуть мати способи забезпечити газ через Україну. Одним із методів може бути доставка росією газу до кордону з Україною, а потім організація ЄС укладе угоду з оператором транспортної системи України про транспортування його до Австрії, Словаччини чи Чехії - трьох країн, найбільше залежних від постачання з москви.

Як повідомляється, "цього тижня Україна заперечувала, що вона готова переглянути транзитну угоду з росією після того, як Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини заявив, що це можливо".

Видання вказує, що Україна все ще залишається ключовим маршрутом, хоча фактичні поставки транзитним трубопроводом становлять менше 40% від законтрактованих обсягів з травня 2022 року, після того, як москва розпочала повномасштабне вторгнення. 

"Навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "газпром" збереже постачання бажаючим покупцям із ЄС, зарезервувавши короткострокові потужності в Україні - варіант, який російська компанія може використати через аукціони потужності, писали раніше цього місяця аналітики консалтингової компанії Energy Aspects Ltd", - вказує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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