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Міненерго: у ЄС заявили, що не зацікавлені у продовженні контракту на транзит газу з росіянами

Міненерго: у ЄС заявили, що не зацікавлені у продовженні контракту на транзит газу з росіянами

Київ • УНН

 • 27017 перегляди

Комісар ЄС з питань енергетики повідомила Україні, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росією і зосереджений на підтримці України та зменшенні залежності від російського газу.

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила українську сторону, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з рф. Про це повідомили у Міненерго за підсумками зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики України Германа Галущенка 13 лютого, пише УНН.

На зустрічі обговорювалася співпраця у питаннях газового транзиту. 

Повернення до звичних відносин з росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу

- сказала Сімсон.

Єврокомісар наголосила, що європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань.

Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики13.02.24, 15:24 • 60306 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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