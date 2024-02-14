Міненерго: у ЄС заявили, що не зацікавлені у продовженні контракту на транзит газу з росіянами
Київ • УНН
Комісар ЄС з питань енергетики повідомила Україні, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росією і зосереджений на підтримці України та зменшенні залежності від російського газу.
Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила українську сторону, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з рф. Про це повідомили у Міненерго за підсумками зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики України Германа Галущенка 13 лютого, пише УНН.
На зустрічі обговорювалася співпраця у питаннях газового транзиту.
Повернення до звичних відносин з росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу
Єврокомісар наголосила, що європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань.
Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики13.02.24, 15:24 • 60306 переглядiв