Міненерго: у ЄС заявили, що не зацікавлені у продовженні контракту на транзит газу з росіянами

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила українську сторону, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з рф. Про це повідомили у Міненерго за підсумками зустрічі з єврокомісаром міністра енергетики України Германа Галущенка 13 лютого, пише УНН.

На зустрічі обговорювалася співпраця у питаннях газового транзиту.

Повернення до звичних відносин з росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу - сказала Сімсон.

Єврокомісар наголосила, що європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань.

Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики