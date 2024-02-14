Минэнерго: в ЕС заявили, что не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с россиянами

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила украинской стороне, что ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с рф. Об этом сообщили в Минэнерго по итогам встречи с еврокомиссаром министра энергетики Украины Германа Галущенко 13 февраля, пишет УНН.

На встрече обсуждалось сотрудничество в вопросах газового транзита.

Возвращение к привычным отношениям с россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок. Сейчас наш основной фокус - обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа - сказала Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что европейские страны работают над заполнением своих газовых хранилищ и диверсификацией поставок.

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