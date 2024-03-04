У ЄС домовились продовжити політику зниження споживання газу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9260 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70409 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155034 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152055 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125737 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133941 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85746 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93377 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98980 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89765 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8160 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10148 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6274 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 4970 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5260 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152055 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223764 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373271 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309365 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2678 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14890 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31763 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28550 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125737 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У ЄС домовились продовжити політику зниження споживання газу

Київ • УНН

 • 25618 перегляди

Рада ЄС досягла політичної домовленості рекомендувати подальше скоординоване скорочення попиту на газ серед країн-членів, щоб підготуватися до потенційних перебоїв у постачанні взимку.

У ЄС домовились продовжити політику зниження споживання газу

Сьогодні, 4 березня, Рада ЄС досягла політичної угоди держав-членів щодо рекомендації продовжувати скоординоване скорочення в Євросоюзі попиту на газ. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

Деталі 

З 2022 року ми пройшли довгий шлях, ухваливши скоординовані заходи в ЄС і швидко відреагувавши на енергетичну кризу, спричинену загарбницькою війною Росії проти України. Політична угода, досягнута сьогодні, свідчить про наше зобов’язання бути готовими до будь-яких збоїв у постачанні та гарантувати безпечну зиму для наших громадян і промисловості

- заявила міністерка енергетики Бельгії Тінне ван дер Стратен

За даними ради, зниження попиту на газ у ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року було забезпечено на 19%. Це становило 41,5 млрд кубічних метрів.

Газ для зберігання в українських сховищах закачують 40 іноземних трейдерів – оператор ГТС28.09.23, 15:06 • 223362 перегляди

У Брюсселі вважають, що ситуація з постачанням газу до ЄС значно покращилася з 2022 року, зокрема завдяки заходам зі скорочення попиту на газ на основі відповідного регламенту, який було ухвалено як надзвичайний інструмент 2022 року.

У березні 2023 року його було продовжено до кінця березня 2024 року, щоб забезпечити безперервність поставок і стримати волатильність цін.

Однак, незважаючи на загальне поліпшення ситуації з поставками, згідно з останніми звітами комісії, ситуація на світових газових ринках залишається напруженою. Тому, оскільки термін дії регламенту зі скорочення попиту скоро закінчиться, держави-члени хочуть і далі бути готовими до будь-яких можливих перебоїв у постачанні газу

- пояснили в Раді ЄС. 

У документі наголошується, що для цього колективні сховища ЄС мають залишатися на досить високому рівні протягом усієї зими.

Сьогоднішня політична угода має бути офіційно схваленою Радою ЄС. Очікується, що ухвалення рекомендації відбудеться пізніше в березні 2024 року.

Нагадаємо

Україна не підпише новий контракт на транзит газу з росією, але готова сприяти транзиту через свої трубопроводи, якщо це буде ініційовано Європейським Союзом.

Україна проведе стрес-тест для перевірки роботи ГТС без транзиту російського газу - Міненерго21.02.24, 18:28 • 67739 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаНовини Світу
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18