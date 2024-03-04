У ЄС домовились продовжити політику зниження споживання газу

Сьогодні, 4 березня, Рада ЄС досягла політичної угоди держав-членів щодо рекомендації продовжувати скоординоване скорочення в Євросоюзі попиту на газ. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

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З 2022 року ми пройшли довгий шлях, ухваливши скоординовані заходи в ЄС і швидко відреагувавши на енергетичну кризу, спричинену загарбницькою війною Росії проти України. Політична угода, досягнута сьогодні, свідчить про наше зобов’язання бути готовими до будь-яких збоїв у постачанні та гарантувати безпечну зиму для наших громадян і промисловості