У ЄС домовились продовжити політику зниження споживання газу
Київ • УНН
Рада ЄС досягла політичної домовленості рекомендувати подальше скоординоване скорочення попиту на газ серед країн-членів, щоб підготуватися до потенційних перебоїв у постачанні взимку.
Сьогодні, 4 березня, Рада ЄС досягла політичної угоди держав-членів щодо рекомендації продовжувати скоординоване скорочення в Євросоюзі попиту на газ. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.
Деталі
З 2022 року ми пройшли довгий шлях, ухваливши скоординовані заходи в ЄС і швидко відреагувавши на енергетичну кризу, спричинену загарбницькою війною Росії проти України. Політична угода, досягнута сьогодні, свідчить про наше зобов’язання бути готовими до будь-яких збоїв у постачанні та гарантувати безпечну зиму для наших громадян і промисловості
За даними ради, зниження попиту на газ у ЄС у період із серпня 2022 року до січня 2023 року було забезпечено на 19%. Це становило 41,5 млрд кубічних метрів.
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У Брюсселі вважають, що ситуація з постачанням газу до ЄС значно покращилася з 2022 року, зокрема завдяки заходам зі скорочення попиту на газ на основі відповідного регламенту, який було ухвалено як надзвичайний інструмент 2022 року.
У березні 2023 року його було продовжено до кінця березня 2024 року, щоб забезпечити безперервність поставок і стримати волатильність цін.
Однак, незважаючи на загальне поліпшення ситуації з поставками, згідно з останніми звітами комісії, ситуація на світових газових ринках залишається напруженою. Тому, оскільки термін дії регламенту зі скорочення попиту скоро закінчиться, держави-члени хочуть і далі бути готовими до будь-яких можливих перебоїв у постачанні газу
У документі наголошується, що для цього колективні сховища ЄС мають залишатися на досить високому рівні протягом усієї зими.
Сьогоднішня політична угода має бути офіційно схваленою Радою ЄС. Очікується, що ухвалення рекомендації відбудеться пізніше в березні 2024 року.
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