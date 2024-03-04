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Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу - Шмигаль

Київ • УНН

 • 28630 перегляди

Україна не підпише новий контракт на транзит газу з Росією, але готова сприяти транзиту через свої трубопроводи, якщо це буде ініційовано Європейським Союзом.

Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу - Шмигаль

Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу. Водночас країна говорить з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті газу після завершення контракту, і чекає на відповідну позицію ЄС. Про це заявив під час пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Стосовно транзиту. Ми, звісно, не збираємося вести перемовини з країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзит газу - ред.) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу - ми готові таку послугу надавати так, як і робили це до цього часу. Тут ініціатива на боці ЄС, на боці наших європейських партнерів

- сказав Шмигаль.

Водночас Шмигаль зазначив, що ГТС України готова функціонувати і без здійснення транзиту російського газу.

Якщо ні, то ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей. У нас є, безумовно, план Б. Система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості, як її використовувати, в тому числі і для транзиту

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

Україна проведе стрес-тест для перевірки роботи ГТС без транзиту російського газу - Міненерго21.02.24, 18:28 • 67739 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Нафтогаз
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