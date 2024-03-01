Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов
Київ • УНН
Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.
Україна, попри другий рік повномасштабної війни, пройшла зиму на газі власного видобутку. Це можна назвати історичною подією. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook, пише УНН.
Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі,
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Чернишов подякував українським газовикам, які зробили це можливим.
Нагадаємо
Компаніям "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" вдалося збільшили обсяги видобутку газу на 11%, що дозволило Україні вперше пройти опалювальний за рахунок газу власного видобутку.