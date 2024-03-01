Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов

Україна, попри другий рік повномасштабної війни, пройшла зиму на газі власного видобутку. Це можна назвати історичною подією. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook, пише УНН.

Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі,