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Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов

Київ • УНН

 • 29784 перегляди

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов

Україна, попри другий рік повномасштабної війни, пройшла зиму на газі власного видобутку. Це можна назвати історичною подією. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook, пише УНН.

Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Чернишов подякував українським газовикам, які зробили це можливим.

Нагадаємо

Компаніям "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" вдалося збільшили обсяги видобутку газу на 11%, що дозволило Україні вперше пройти опалювальний за рахунок газу власного видобутку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
Укргазвидобування
Нафтогаз
Україна
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