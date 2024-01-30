Україна вперше проходить опалювальний користуючись газом власного видобутку – Шмигаль
Київ • УНН
Україна пройшла перший опалювальний сезон, покладаючись виключно на газ власного видобутку, завдяки 11% збільшенню видобутку Нафтогазом та Укргазвидобуванням.
Компаніям "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" вдалося збільшили обсяги видобутку газу на 11%, що дозволило Україні вперше пройти опалювальний за рахунок газу власного видобутку. Про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше на газу власного видобутку. Хочу наголосити і відмітити, що "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%. Також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого обʼєму. Зараз у наших сховищах є близько 10 млрд кубічних метрів газу.
Деталі
Він наголосив, що енергосистема України працює збалансовано, а також вдалося збільшити можливості імпорту електроенергії.
"Ми збільшили можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Це доволі потужний об’єм, який допомагає нам збалансовувати нашу енергосистему під час російських атак і під час потреби балансування. Завдяки роботі наших Збройних сил, ППО, наших героїчних енергетиків пройдемо цей опалювальний сезон стабільно, так як було в попередні роки", - додав Шмигаль.
Тариф на електроенергію для українців наразі не змінюють - Шмигаль30.01.24, 13:52 • 33234 перегляди
Нагадаємо
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна завершує другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці.