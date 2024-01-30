Украина впервые проходит отопительный за счет газа собственной добычи - Шмыгаль

Компаниям "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" удалось увеличили объемы добычи газа на 11%, что позволило Украине впервые пройти отопительный за счет газа собственной добычи. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Мы проходим этот отопительный сезон впервые на газу собственной добычи. Хочу подчеркнуть и отметить, что "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%. Также открыли новые скважины добычи газа довольно большого объема. Сейчас в наших хранилищах есть около 10 млрд кубических метров газа. , - сказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что энергосистема Украины работает сбалансировано, а также удалось увеличить возможности импорта электроэнергии.

"Мы увеличили возможности импорта электроэнергии до 1,7 ГВт. Это довольно мощный объем, который помогает нам сбалансировать нашу энергосистему во время российских атак и при необходимости балансировки. Благодаря работе наших Вооруженных сил, ПВО, наших героических энергетиков пройдем этот отопительный сезон стабильно, так как было в предыдущие годы", - добавил Шмыгаль.

Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина завершает второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике.