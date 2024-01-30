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Другий місяць зими завершуємо зі стабільною ситуацією в енергетиці - Шмигаль

Другий місяць зими завершуємо зі стабільною ситуацією в енергетиці - Шмигаль

Київ • УНН

 • 32236 перегляди

Україна завершує два зимові місяці зі стабільною енергетичною ситуацією, попри триваючі російські атаки

Україна завершує другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цьогоріч завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці. Минулого року ми жили в умовах постійних обмежень та відключень, сьогодні в жодному регіоні такого немає і не планується. Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності

- розповів Шмигаль.

Також, за його словами, було збільшено до 1,7 ГВт українські можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

"Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - заявив Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що USAID нещодавно передало "Укренерго" два високовольтні автотрансформатори, які вже працюють та підсилюють українську енергетичну стійкість.

"Загалом плануємо отримати 16 таких трансформаторів. Ще один проект спільно з USAID - це облаштування газотурбінних установок для децентралізації енергосистеми. Буде закуплена 91 установка для 32 міст. Одна вже успішно працює на Хмельниччині. Все це зробить нашу енергосистему ще більш стійкою та менш уразливою для атак ворога", - сказав Шмигаль.

Доповнення

В Україні пільговий тариф на електроенергію для населення на рівні  2, 64 грн за кВт/год наразі збережеться.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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