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Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль

Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 12:37  •  20212 просмотра

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Украина завершает два зимних месяца со стабильной энергетической ситуацией, несмотря на продолжающиеся российские атаки

Украина завершает второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

В этом году завершаем второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике. В прошлом году мы жили в условиях постоянных ограничений и отключений, сегодня ни в одном регионе такого нет и не планируется. После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности

- рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, были увеличены до 1,7 ГВт украинские возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E.

"Несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в наших домах есть свет, и это прежде всего заслуга наших энергетиков", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что USAID недавно передало "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора, которые уже работают и усиливают украинскую энергетическую устойчивость.

"В целом планируем получить 16 таких трансформаторов. Еще один проект совместно с USAID - это обустройство газотурбинных установок для децентрализации энергосистемы. Будет закуплена 91 установка для 32 городов. Одна уже успешно работает в Хмельницкой области. Все это сделает нашу энергосистему еще более устойчивой и менее уязвимой для атак врага", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В Украине льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне  2, 64 грн за кВт/ч пока сохранится.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Другий місяць зими завершуємо зі стабільною ситуацією в енергетиці - Шмигаль
We are finishing the second month of winter with a stable situation in the energy sector - Shmyhal
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В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.

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Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика

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Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.

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"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы

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По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.

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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский

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Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский