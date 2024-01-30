Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль

Украина завершает второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

В этом году завершаем второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике. В прошлом году мы жили в условиях постоянных ограничений и отключений, сегодня ни в одном регионе такого нет и не планируется. После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, были увеличены до 1,7 ГВт украинские возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E.

"Несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в наших домах есть свет, и это прежде всего заслуга наших энергетиков", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что USAID недавно передало "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора, которые уже работают и усиливают украинскую энергетическую устойчивость.

"В целом планируем получить 16 таких трансформаторов. Еще один проект совместно с USAID - это обустройство газотурбинных установок для децентрализации энергосистемы. Будет закуплена 91 установка для 32 городов. Одна уже успешно работает в Хмельницкой области. Все это сделает нашу энергосистему еще более устойчивой и менее уязвимой для атак врага", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В Украине льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2, 64 грн за кВт/ч пока сохранится.