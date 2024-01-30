Тариф на електроенергію для українців наразі не змінюють - Шмигаль
Київ • УНН
Україна поки що збереже пільговий тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт-год, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
В Україні пільговий тариф на електроенергію для населення на рівні 2, 64 грн за кВт/год наразі збережеться. Про це за підсумками засідання уряду у вівторок повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення
Також він вказав, що "сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується".
Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині, дефіциту електрики не фіксують - Міненерго30.01.24, 09:43 • 29330 переглядiв