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Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині, дефіциту електрики не фіксують - Міненерго

Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині, дефіциту електрики не фіксують - Міненерго

Київ • УНН

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Ворожі обстріли пошкодили обладнання на електричній підстанції у Дніпропетровській області, що призвело до локальних перебоїв з електропостачанням, але Україна має достатньо електроенергії, виробленої та імпортованої, щоб задовольнити попит, і наразі відключень не планується. Обстріли також спричинили менші перебої у Чернігівській та Донецькій областях.

В Україні дефіциту електроенергії не спостерігається, ворог обстріляв підстанцію у Дніпропетровській області, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.

Генерація та споживання

"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація та комерційний імпорт покривають потреби споживачів", - ідеться у повідомленні.

Після короткострокового аварійного ремонту в резерв, як вказано, виведено корпус ТЕС, всього в резерві п'ять блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. "Система збалансована. (...) Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - додали у відомстві.

Обстріли

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обладнання (сталося загоряння) на підстанції НЕК "Укренерго" на Дніпропетровщині. Знеструмлено місцеве підприємство (порушено технологічний процес)", - повідомили у Міненерго.

Також у результаті обстрілу, як зазначається, ушкоджено мережі у Семенівській громаді на Чернігівщині, без напруги залишились понад 800 споживачів у шести населених пунктах.

Через бойові дії у місті Костянтинівка на Донеччині знеструмлено обладнання оператора системи розподілу, відключилась підстанція і побутові споживачі, зазначили у міністерстві.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

Імпорт/експорт

На поточну добу, як повідомляється, прогнозується імпорт електроенергії - 4743 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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