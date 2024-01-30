Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, враг обстрелял подстанцию в Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственная генерация и коммерческий импорт покрывают потребности потребителей", - говорится в сообщении.

После краткосрочного аварийного ремонта в резерв, как указано, выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. "Система сбалансирована (...) Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - добавили в ведомстве.

Обстрелы

"В результате вражеского обстрела повреждено оборудование (произошло возгорание) на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - сообщили в Минэнерго.

Также в результате обстрела, как отмечается, повреждены сети в Семеновской общине на Черниговщине, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

Из-за боевых действий в городе Константиновка Донецкой области обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители, отметили в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки, как сообщается, прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт-ч. Экспорта не предвидится.