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Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 07:43  •  18465 просмотра

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Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.

В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, враг обстрелял подстанцию в Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственная генерация и коммерческий импорт покрывают потребности потребителей", - говорится в сообщении.

После краткосрочного аварийного ремонта в резерв, как указано, выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. "Система сбалансирована (...) Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - добавили в ведомстве.

Обстрелы

"В результате вражеского обстрела повреждено оборудование (произошло возгорание) на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - сообщили в Минэнерго.

Также в результате обстрела, как отмечается, повреждены сети в Семеновской общине на Черниговщине, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

Из-за боевых действий в городе Константиновка Донецкой области обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители, отметили в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки, как сообщается, прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині, дефіциту електрики не фіксують - Міненерго
Enemy shelled substation in Dnipropetrovs'k region, no electricity shortages recorded - Ministry of Energy
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Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.

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