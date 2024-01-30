Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго
Киев • УНН
Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.
В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, враг обстрелял подстанцию в Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственная генерация и коммерческий импорт покрывают потребности потребителей", - говорится в сообщении.
После краткосрочного аварийного ремонта в резерв, как указано, выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. "Система сбалансирована (...) Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - добавили в ведомстве.
Обстрелы
"В результате вражеского обстрела повреждено оборудование (произошло возгорание) на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - сообщили в Минэнерго.
Также в результате обстрела, как отмечается, повреждены сети в Семеновской общине на Черниговщине, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.
Из-за боевых действий в городе Константиновка Донецкой области обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители, отметили в министерстве.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.
Импорт/экспорт
На текущие сутки, как сообщается, прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.
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