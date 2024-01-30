Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

В Украине льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт/ч пока сохранится. Об этом по итогам заседания правительства во вторник сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч. В общем этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения - отметил Шмыгаль в Telegram.

Также он указал, что "сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется".

Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго