Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152191 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144164 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  141354 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  218131 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  275973 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

Украина пока сохранит льготный тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт-ч, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль

Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.

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Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.

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На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп

Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.

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Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф

Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф.

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Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф

На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского

В Остроге 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес телесные повреждения полицейскому, который остановил его в комендантский час.

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оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

В результате российского артиллерийского обстрела Авдеевки Донецкой области погибла 47-летняя женщина, повреждены несколько домов.

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оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

Ночью российские войска нанесли удар по поселку Велетенское Херсонской области, в результате которого погиб 65-летний мужчина и была ранена 51-летняя женщина.

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Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины

Российского майора приговорили к пожизненному заключению за расстрел и пытки украинского солдата и гражданских лиц в селе в Черниговской области. Он командовал батальоном, который оккупировал село, нашел и убил украинского солдата, а также пытал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего.

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К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины