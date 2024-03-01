Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов
Киев • УНН
Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.
Украина, несмотря на второй год полномасштабной войны, прошла зиму на газе собственной добычи. Это можно назвать историческим событием. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook, пишет УНН.
Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто бы не поверил. 2 года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем,
Детали
Чернышов поблагодарил украинских газовиков, которые сделали это возможным.
Напомним
Компаниям "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" удалось увеличить объемы добычи газа на 11%, что позволило Украине впервые пройти отопительный за счет газа собственной добычи.
Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов
Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.
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