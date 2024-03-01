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Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов

Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 10:34  •  1106 просмотра

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Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

Украина, несмотря на второй год полномасштабной войны, прошла зиму на газе собственной добычи. Это можно назвать историческим событием. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook, пишет УНН.

Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто бы не поверил. 2 года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем,

- говорится в сообщении.

Детали

Чернышов поблагодарил украинских газовиков, которые сделали это возможным.

Напомним

Компаниям "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" удалось увеличить объемы добычи газа на 11%, что позволило Украине впервые пройти отопительный за счет газа собственной добычи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономика
ukrhazvydobuvanniaУкргаздобыча
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина
facebookFacebook
Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов
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