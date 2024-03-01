Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов

Украина, несмотря на второй год полномасштабной войны, прошла зиму на газе собственной добычи. Это можно назвать историческим событием. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook, пишет УНН.

Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто бы не поверил. 2 года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем,