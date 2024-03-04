Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  7005 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  50650 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  102863 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  110013 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  110427 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  211001 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  275097 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  238684 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  260149 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271723 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:45  •  15643 просмотра

Read in English

Украина не подпишет новый контракт на транзит газа с россией, но готова способствовать транзиту через свои трубопроводы, если это будет инициировано Европейским Союзом.

Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа. В то же время страна говорит с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта, и ждет соответствующей позиции ЕС. Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Относительно транзита. Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать (транзит газа - ред.) и ставить свои подписи под соглашением, но мы имели неоднократные переговоры с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если консорциумом, или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа - мы готовы такую услугу оказывать так, как и делали это до сих пор. Здесь инициатива на стороне ЕС, на стороне наших европейских партнеров

- сказал Шмыгаль.

В то же время Шмыгаль отметил, что ГТС Украины готова функционировать и без осуществления транзита российского газа.

Если нет, то мы будем использовать газотранспортную систему для наших целей. У нас есть, безусловно, план Б. Система не пропадет. Она нужна для нашего государства и мы имеем другие возможности, как ее использовать, в том числе и для транзита

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго21 февраля 2024, 16:28 • 66052 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
naftogazНафтогаз
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу - Шмигаль
Ukraine will not sign a new contract with russia to continue gas transit - Shmyhal
Новости по теме

Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Украина не подпишет новый контракт на транзит газа с россией, но готова способствовать транзиту через свои трубопроводы, если это будет инициировано Европейским Союзом.

Экономика •   •  15643 просмотра
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.

Война •   •  12972 просмотра
Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.

Спорт •   •  9665 просмотра
ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.

Экономика •   •  12745 просмотра
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.

Экономика •   •  12100 просмотра
За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.

Война •   •  12387 просмотра
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.

Киев •   •  11467 просмотра
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

Война •   •  14970 просмотра
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

Политика •   •  12952 просмотра
Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

Здоровье •   •  10525 просмотра
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки