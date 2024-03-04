Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа. В то же время страна говорит с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта, и ждет соответствующей позиции ЕС. Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Относительно транзита. Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать (транзит газа - ред.) и ставить свои подписи под соглашением, но мы имели неоднократные переговоры с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если консорциумом, или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа - мы готовы такую услугу оказывать так, как и делали это до сих пор. Здесь инициатива на стороне ЕС, на стороне наших европейских партнеров - сказал Шмыгаль.

В то же время Шмыгаль отметил, что ГТС Украины готова функционировать и без осуществления транзита российского газа.

Если нет, то мы будем использовать газотранспортную систему для наших целей. У нас есть, безусловно, план Б. Система не пропадет. Она нужна для нашего государства и мы имеем другие возможности, как ее использовать, в том числе и для транзита - добавил Шмыгаль.

Напомним

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

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