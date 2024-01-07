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Чехия до минимума сократила потребление газа, но продолжает покупать российский газ

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 20:55  •  7157 просмотра

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Потребление газа в Чехии достигло 30-летнего минимума, упав на 7% в 2023 году.

В 2023 году потребление природного газа в Чешской Республике сократилось до самых низких показателей за последние 30 лет. В тоже время страна продолжает закупать российский газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Radio Prague International.

На 12 месяцев Чехии для полноценной жизни и обеспечения производственных нужд понадобилось 7,1 миллиарда кубометров газа (снижение на 7%). Сокращение потребления связано с падением спроса на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями и продолжающимся уменьшением потребления природного газа домохозяйствами и промышленностью. В сочетании с большим объемом хранилищ это также привело к снижению импорта газа в Чехию, говорится в анализе консалтинговой компании EGÚ Brno, который фирма предоставила национальному информационному агентству ČTK.

Большая часть газа, поступившего в Чехию в прошлом году, шла через Германию из Норвегии и с терминалов сжиженного природного газа на побережье Северного моря, то есть из Бельгии, Нидерландов или Германии. С октября в Чехию начал поступать также и российский газ, закупаемый на словацком или австрийском рынках, что в итоге составило около семи процентов от общего годового внутреннего потребления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Чехія до мінімуму скоротила споживання газу, але продовжує купувати російський газ
Czech Republic cuts gas consumption to minimum, but continues to buy Russian gas
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