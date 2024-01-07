Чехия до минимума сократила потребление газа, но продолжает покупать российский газ
Киев • УНН
Потребление газа в Чехии достигло 30-летнего минимума, упав на 7% в 2023 году.
В 2023 году потребление природного газа в Чешской Республике сократилось до самых низких показателей за последние 30 лет. В тоже время страна продолжает закупать российский газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Radio Prague International.
На 12 месяцев Чехии для полноценной жизни и обеспечения производственных нужд понадобилось 7,1 миллиарда кубометров газа (снижение на 7%). Сокращение потребления связано с падением спроса на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями и продолжающимся уменьшением потребления природного газа домохозяйствами и промышленностью. В сочетании с большим объемом хранилищ это также привело к снижению импорта газа в Чехию, говорится в анализе консалтинговой компании EGÚ Brno, который фирма предоставила национальному информационному агентству ČTK.
Большая часть газа, поступившего в Чехию в прошлом году, шла через Германию из Норвегии и с терминалов сжиженного природного газа на побережье Северного моря, то есть из Бельгии, Нидерландов или Германии. С октября в Чехию начал поступать также и российский газ, закупаемый на словацком или австрийском рынках, что в итоге составило около семи процентов от общего годового внутреннего потребления.
Чехия до минимума сократила потребление газа, но продолжает покупать российский газ
Потребление газа в Чехии достигло 30-летнего минимума, упав на 7% в 2023 году.
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