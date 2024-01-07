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Чехія до мінімуму скоротила споживання газу, але продовжує купувати російський газ

Чехія до мінімуму скоротила споживання газу, але продовжує купувати російський газ

Київ • УНН

 • 38253 перегляди

Споживання газу в Чехії досягло 30-річного мінімуму, впавши на 7% у 2023 році.

У 2023 році споживання природного газу в Чеській Республіці скоротилося до найнижчих показників за останні 30 років. Водночас країна продовжує закуповувати російський газ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Radio Prague International.

На 12 місяців Чехії для повноцінного життя і забезпечення виробничих потреб знадобилося 7,1 мільярда кубометрів газу (зниження на 7%). Скорочення споживання пов'язане з падінням попиту на електроенергію, що виробляється газовими електростанціями, і триваючим зменшенням споживання природного газу домогосподарствами та промисловістю. У поєднанні з великим обсягом сховищ це також призвело до зниження імпорту газу в Чехію, йдеться в аналізі консалтингової компанії EGÚ Brno, який фірма надала національному інформаційному агентству ČTK.

Більша частина газу, що надійшов до Чехії торік, йшла через Німеччину з Норвегії та з терміналів скрапленого природного газу на узбережжі Північного моря, тобто з Бельгії, Нідерландів або Німеччини. З жовтня до Чехії почав надходити також і російський газ, який закуповують на словацькому або австрійському ринках, що в підсумку становило близько семи відсотків від загального річного внутрішнього споживання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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