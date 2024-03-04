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Німецький тариф на газ ставить під загрозу енергетичну солідарність ЄС – єврокомісар з енергетики

Київ • УНН

 • 35756 перегляди

Німецький газовий тариф на транскордонну торгівлю загрожує енергетичній солідарності ЄС та зусиллям, спрямованим на зменшення залежності від російського газу.

Німецький тариф на газ ставить під загрозу енергетичну солідарність ЄС – єврокомісар з енергетики

Тарифний збір Німеччини на транскордонну торгівлю газом ставить під загрозу енергетичну солідарність ЄС і шкодить зусиллям блоку скоротити залежність європейців від російського газу. Про це заявила у понеділок після зустрічі міністрів енергетики ЄС комісар блоку з енергетики Кадрі Сімсон. Свою позицію висловив й віцепрем'єр-міністр Чехії Йозеф Сікела, передає УНН.

Односторонні національні заходи у формі експортних обмежень або зборів ставлять під загрозу нашу енергетичну солідарність і можуть поставити під загрозу зусилля щодо диверсифікації від російського газу. Ось чому я була у прямому контакті з нашими німецькими колегами.

 — пояснила Сімсон.

Деталі

За словами Сімсон власні надбавки, накштабл німецького податку на транскордонні угоди вже готова запровадити Італія.

Водночас Чеська Республіка, Австрія, Словаччина та Угорщина наполягають на тому, аби Комісія вжила заходів проти німецького податку. Тож Комісія попросила енергетичний регулятор ЄС, ACER, вивчити вплив тарифу на газові ринки.

Зауважимо, що Центральній Європі загрожує припинення поставок російського газу через закінчення терміну дії російсько-української угоди про транзит газу вже в кінці цього року.

Позиція Комісії була досить чіткою... Я вважаю, що якщо рішення не буде, то може початися порушення. 

 - сказав віцепрем'єр-міністр Чеської Республіки Йозеф Сікела.

Він також додав, що Франція та Польща зараз їх також підтримують.

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Довідково

Німецький тариф є наслідком європейської енергетичної кризи. Криза досягла піку в 2022 році після того, як москва припинила потік газу в Європу після її вторгнення в Україну, а підводний вибух закрив трубопровід Nord Stream з росії до Німеччини.

За останні два роки було "дуже ясно", що "всі країни-члени, які мають заповнені газові сховища... не є тягарем однієї країни", – сказала комісар Кадрі Сімсон.

Комісія оголосила загальноєвропейські цілі щодо заповнення газових сховищ, щоб зміцнити постачання напередодні зими 2022-2023 років. Аби відшкодувати мільярди, витрачені на ці зусилля, Німеччина запровадила те, що вона назвала газовим "збором за нейтралітет" — податок на транскордонні угоди.

Чехія до мінімуму скоротила споживання газу, але продовжує купувати російський газ07.01.24, 22:55 • 38257 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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