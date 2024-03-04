ЄС прагне перевести європейську оборонну промисловість на "режим воєнної економіки": що пропонують

Європейська комісія у вівторок запропонує шляхи розвитку збройової промисловості Європейського Союзу, аби європейські країни могли перейти до "режиму воєнної економіки" у відповідь на вторгнення росії в Україну. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Пакет пропозиції, щоб заохотити країни ЄС купувати більше зброї разом у європейських компаніях і допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності озвучить завтра під час засідання комісар європейської промисловості – Тьєррі Бретон.

Нам потрібно змінити парадигму і перейти до режиму воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна більше ризикувати за нашої підтримки. — пояснив Бретон, переглядаючи пакет.

Бретон також наголосив, що можливість ще одного президентського терміну в США для Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобов’язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна зробити більше для України, аби захистити себе.

У поточному геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників кожні чотири роки. — сказав Бретон.

Верховний суд США залишив Трампа в бюлетенях для голосування в Колорадо

Бертон, як колишній генеральний директор французької технологічної компанії, також зауважив, що війна росії в Україні спонукала багато європейських країн збільшити свої витрати на оборону. Однак чиновники ЄС переконані, що суто національні зусилля не такі ефективні, і прагнуть стимулювати політику ЄС у питанні оборонної промисловості.

У виданні посилаючись на дані аналітиків зазначають, що війна показала, що європейська промисловість була погано підготовлена ​​до деяких серйозних викликів, таких як раптовий сплеск попиту на велику кількість артилерійських боєприпасів.

"Нові інструменти цієї війни": Боррель збирається запропонувати ЄС створити фонд допомоги Україні для розробки дронів та ШІ

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми іноземних військових продажів США, згідно з якою Сполучені Штати допомагають іншим урядам купувати у американських збройових компаній.

Інша пропозиція дозволить ЄС змусити європейські збройні фірми віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Бретон також закликатиме створити спеціальний фонд ЄС у розмірі 100 мільярдів євро для оборонних проєктів.

Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ - прем’єр Шмигаль

Представники Комісії кажуть, що хочуть, аби Київ брав участь у запропонованих нових схемах для посилення спільних закупівель і виробничих потужностей, хоча Україна не є частиною ЄС.

Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитися до України майже як до країни-члена. — сказав один з чиновників на умовах анонімності перед запуском пакету.

Додатково

Для впровадження цих пропозицій необхідне схвалення 27 національних урядів ЄС, які часто не бажали поступатися повноваженнями в оборонних і військових питаннях, а також Європейського парламенту.

Зазначається, що ці пропозиції також уважно вивчать у НАТО. Раніше в Альянсі заявили, що вітають зусилля ЄС допомогти європейській обороні, але попередили, аби вони не дублювали й не суперечили своїми пропозиціями вже діючим правилам роботи трансатлантичного альянсу.

США на рік продовжили санкції проти рф через анексію Криму та війну на Донбасі

Очікується, що пакет Бретона включатиме близько 1,5 мільярда євро (1,63 мільярда доларів) нових грошей до кінця 2027 року. За оцінками Reuters це досить скромна сума у ​​світі великомасштабних оборонних закупівель.

Офіційні особи вказують на потрібність запровадження описаних вище пропозицій у ЄС, бо цей пакет створить правову базу, що дозволить більш скоординовано планувати витрати у наступні роки на оборонку.