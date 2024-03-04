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ЄС прагне перевести європейську оборонну промисловість на "режим воєнної економіки": що пропонують

Київ • УНН

 • 58586 перегляди

ЄС прагне розвивати європейську оборонну промисловість, щоб європейські країни могли перейти до режиму "економіки війни" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

ЄС прагне перевести європейську оборонну промисловість на "режим воєнної економіки": що пропонують

Європейська комісія у вівторок запропонує шляхи розвитку збройової промисловості Європейського Союзу, аби європейські країни могли перейти до "режиму воєнної економіки" у відповідь на вторгнення росії в Україну. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Пакет пропозиції, щоб заохотити країни ЄС купувати більше зброї разом у європейських компаніях і допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності озвучить завтра під час засідання комісар європейської промисловості – Тьєррі Бретон.

Нам потрібно змінити парадигму і перейти до режиму воєнної економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна більше ризикувати за нашої підтримки. 

— пояснив Бретон, переглядаючи пакет.

Бретон також наголосив, що можливість ще одного президентського терміну в США для Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобов’язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна зробити більше для України, аби захистити себе.

У поточному геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результатів виборів наших союзників кожні чотири роки. 

— сказав Бретон.

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Бертон, як колишній генеральний директор французької технологічної компанії, також зауважив, що війна росії в Україні спонукала багато європейських країн збільшити свої витрати на оборону. Однак чиновники ЄС переконані, що суто національні зусилля не такі ефективні, і прагнуть стимулювати політику ЄС у  питанні оборонної промисловості.

У виданні посилаючись на дані аналітиків зазначають, що війна показала, що європейська промисловість була погано підготовлена ​​до деяких серйозних викликів, таких як раптовий сплеск попиту на велику кількість артилерійських боєприпасів.

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Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми іноземних військових продажів США, згідно з якою Сполучені Штати допомагають іншим урядам купувати у американських збройових компаній.

Інша пропозиція дозволить ЄС змусити європейські збройні фірми віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Бретон також закликатиме створити спеціальний фонд ЄС у розмірі 100 мільярдів євро для оборонних проєктів.

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Представники Комісії кажуть, що хочуть, аби Київ брав участь у запропонованих нових схемах для посилення спільних закупівель і виробничих потужностей, хоча Україна не є частиною ЄС.

Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитися до України майже як до країни-члена. 

 — сказав один з чиновників на умовах анонімності перед запуском пакету.

Додатково

Для впровадження цих пропозицій необхідне схвалення 27 національних урядів ЄС, які часто не бажали поступатися повноваженнями в оборонних і військових питаннях, а також Європейського парламенту.

Зазначається, що ці пропозиції також уважно вивчать у НАТО. Раніше в Альянсі заявили, що вітають зусилля ЄС допомогти європейській обороні, але попередили, аби вони не дублювали й не суперечили своїми пропозиціями вже діючим правилам роботи трансатлантичного альянсу.

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Очікується, що пакет Бретона включатиме близько 1,5 мільярда євро (1,63 мільярда доларів) нових грошей до кінця 2027 року. За оцінками Reuters це досить скромна сума у ​​світі великомасштабних оборонних закупівель.

Офіційні особи вказують на потрібність запровадження описаних вище пропозицій у ЄС, бо цей пакет створить правову базу, що дозволить більш скоординовано планувати витрати у наступні роки на оборонку.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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