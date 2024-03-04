США на рік продовжили санкції проти рф через анексію Криму та війну на Донбасі
Київ • УНН
Президент США Джо Байден підписав указ про продовження санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році після російської агресії проти України, ще на один рік.
Сьогодні, 4 березня, президент США Джо Байден підписав указ про продовження дії санкцій проти рф запроваджених ще у 2014 році після російської агресії проти України. Про це з посиланням на Білий дім, пише УНН.
Деталі
Згідно з указом Байден на один рік продовжив дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році та пов’язані з ним санкційні обмеження проти рф.
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Зазначається, що надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом тодішнього президента США Барака Обами.
Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".
Окрім того, у у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.
Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів (...) Тому я продовжую надзвичайний стан на 1 рік
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