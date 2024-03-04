США на рік продовжили санкції проти рф через анексію Криму та війну на Донбасі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8850 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69880 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154795 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151671 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125521 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133874 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85694 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93363 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98968 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14696 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7786 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9920 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5900 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151668 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223580 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373128 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309210 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2546 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14708 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31713 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28507 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125519 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США на рік продовжили санкції проти рф через анексію Криму та війну на Донбасі

Київ • УНН

 • 28679 перегляди

Президент США Джо Байден підписав указ про продовження санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році після російської агресії проти України, ще на один рік.

США на рік продовжили санкції проти рф через анексію Криму та війну на Донбасі

Сьогодні, 4 березня, президент США Джо Байден підписав указ про продовження дії санкцій проти рф запроваджених ще у 2014 році після російської агресії проти України. Про це з посиланням на Білий дім, пише УНН.

Деталі 

Згідно з указом Байден на один рік продовжив дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році  та пов’язані з ним санкційні обмеження проти рф.

США розглядають можливість накладення санкцій на китайські компанії, які допомагають Росії у війні20.02.24, 03:30 • 36169 переглядiв

Зазначається, що надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом тодішнього президента США Барака Обами.

Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень "Л/ДНР".

Окрім того, у у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів (...) Тому я продовжую надзвичайний стан на 1 рік

- йдеться в указі президента США. 

Нагадаємо

Сполучені Штати розширили санкції проти росії ще на 500 пунктів, спрямованих проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, військово-промислової бази та закупівельних мереж.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається23.02.24, 11:59 • 34314 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Білий дім
Барак Обама
Європейський Союз
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59