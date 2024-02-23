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Байден оголосив про введення понад 500 нових санкцій США проти росії

Київ • УНН

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Сполучені Штати розширюють санкції проти росії ще на 500 пунктів, спрямованих проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, військово-промислової бази та закупівельних мереж.

Байден оголосив про введення понад 500 нових санкцій США проти росії

США розширює санкції проти росії ще на 500 позицій, повідомив у зверненні до другої річниці вторгнення рф в Україну президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише УНН.

Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти росії за її триваючу загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, який був сміливим антикорупційним активістом і лідером найзапеклішої опозиції путіну

- повідомив Байден.

Як вказано у його заяві, ці санкції стосуватимуться "осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах".

"Вони гарантують, що путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома", - наголосив Байден.

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають закулісну підтримку російській воєнній машині. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - вказав президент США.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається23.02.24, 11:59 • 34314 переглядiв

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.

Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.

Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

Юлія Шрамко

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