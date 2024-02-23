Байден оголосив про введення понад 500 нових санкцій США проти росії

США розширює санкції проти росії ще на 500 позицій, повідомив у зверненні до другої річниці вторгнення рф в Україну президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише УНН.

Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти росії за її триваючу загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, який був сміливим антикорупційним активістом і лідером найзапеклішої опозиції путіну