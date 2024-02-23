Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165810 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164379 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216804 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250170 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221033 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228889 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233380 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202713 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210543 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии

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Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.

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Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Пограничники обнаружили в реке Тиса тело украинца, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

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Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией: правительство одобрило решение

Кабинет министров Украины решил открыть новый пункт пропуска на границе с Венгрией под названием "Великая Паладь-Надьгодош" и расширить работу существующего пункта пропуска с целью увеличения пропускной способности границы и торговли.

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Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.

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Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

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Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

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Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии