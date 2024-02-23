Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии

США расширяет санкции против россии еще на 500 позиций, сообщил в обращении ко второй годовщине вторжения рф в Украину президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет УНН.

Сегодня я объявляю о более 500 новых санкций против россии за ее продолжающуюся захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, который был смелым антикоррупционным активистом и лидером самой яростной оппозиции путину - сообщил Байден.

Как указано в его заявлении, эти санкции будут касаться "лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах".

"Они гарантируют, что путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома", - подчеркнул Байден.

"Мы также накладываем новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, которые оказывают закулисную поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры для дальнейшего сокращения энергетических доходов россии. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - указал президент США.

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Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.

Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.