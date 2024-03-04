США на год продлили санкции против рф из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Киев • УНН
Президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против россии, введенных в 2014 году после российской агрессии против Украины, еще на один год.
Сегодня, 4 марта, президент США Джо Байден подписал указ о продлении действия санкций против рф введенных еще в 2014 году после российской агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.
Детали
Согласно указу Байден на один год продлил действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.
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Отмечается, что чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 года указом тогдашнего президента США Барака Обамы.
С тех пор его действие было несколько раз расширено - в частности 21 февраля 2022-го, после признания Россией правосубъектности террористических образований "Л/ДНР".
Кроме того, в в декабре 2014 года и сентябре 2018-го президенты США ввели дополнительные санкционные меры.
Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов (...) Поэтому я продлеваю чрезвычайное положение на 1 год
Напомним
Соединенные Штаты расширили санкции против России еще на 500 пунктов, направленных против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, военно-промышленной базы и закупочных сетей.
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