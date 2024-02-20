США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне
Киев • УНН
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, помогающих России в войне в Украине. Ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина, несмотря на давние подозрения Запада относительно его поддержки военных операций России. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.
Детали
В частности сенатор-демократ Джеральд Коннолли, член Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США заявил, что законодатели уже рассматривают такие планы после того, как на прошлой неделе аналогичные меры были предложены Европейским Союзом.
Китай должен понять, что аналогичные санкции, которые начинают реально действовать в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, могут быть применены и к Китаю. И, откровенно говоря, Китай может потерять гораздо больше, чем Россия
Санкции США могут существенно навредить китайской экономике, которая уже находится в состоянии упадка после более медленного, чем ожидалось, восстановления после COVID-19 и турбулентности в секторе недвижимости.
Такое решение может навредить США, учитывая торговую взаимозависимость стран, и это соображение вызывало осторожность Вашингтона в прошлом.
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США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.
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