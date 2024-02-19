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ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального

ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 18:12  •  10971 просмотра

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ЕС подчеркивает, что смерть Навального в российской тюрьме является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в россии, и требует независимого расследования обстоятельств его смерти.

В Европейском Союзе возмущены смертью российского политика алексея навального и отмечают, что ответственность за это лежит на москве. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет УНН.

Детали

В ЕС отмечают, что смерть навального является еще одним признаком ускорения и систематических репрессий в россии. Боррель также требует от москвы "независимого и прозрачного международного расследования" обстоятельств внезапной смерти оппозиционера.

ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь политическое руководство и власти России к ответственности, в тесной координации с нашими партнерами; и заставить еще больше заплатить за их действия, в частности с помощью санкций

- говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности

Также ЕС требует освободить задержанных на акциях в поддержку навального в россии.

Кроме того, европейские лидеры в очередной раз призвали освободить всех других политических заключенных, в частности: Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко и Ивана Сафронова

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что администрация Белого дома тоже рассматривает возможность введения новых санкций против россии из-за смерти Навального в тюрьме.

Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"19 февраля 2024, 15:51 • 13705 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ЄС обіцяє посилити санкції проти рф через смерть навального
EU promises to increase sanctions against russia over navalny's death
Новости по теме

ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального

ЕС подчеркивает, что смерть Навального в российской тюрьме является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в россии, и требует независимого расследования обстоятельств его смерти.

Новости Мира •   •  10971 просмотра
ЕС обещает ужесточить санкции против рф из-за смерти навального

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