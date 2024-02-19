Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"
Российские следователи сообщили матери и адвокатам Алексея Навального, что в течение 14 дней проведут химическую экспертизу его тела.
Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам
В 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 63 лицам и направила в суд 26 обвинительных актов в отношении 51 человека по делам Майдана.
Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв
Сильные дожди в Боливии вызвали наводнения, которые за последние несколько месяцев унесли жизни 33 человек и заставили сотни людей покинуть свои дома.
Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров
По словам Федорова, Украина нашла способ сделать невозможным работу систем Starlink, которые россия использует на фронте, и предложила SpaceX соответствующий алгоритм.
Метеобудка, ветрогенератор, цветочные часы: победители конкурса "Час діяти, Канівщино!" обустроили на месте пустыря географическую площадку
Бывший пустырь в Каневе Черкасской области превращен в эколого-натуралистический центр под открытым небом Каневской общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 имени Тараса Шевченко при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и отдела образования Каневского городского совета.
На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа
В селе Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, что может повлечь временные перебои с газоснабжением для более 2900 потребителей в близлежащих селах.
В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму
Пограничники в Одесской области остановили автомобиль с двумя мужчинами в военной форме, которые пытались выехать в Молдову и заплатить водителю $5,000-$6,000, обнаружив признаки того, что они пытались уклониться от уплаты налогов.
К мобилизационному законопроекту подано более тысячи правок - Безуглая
Народные депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о мобилизации. Сбор предложений продолжается.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных: Лубинец отреагировал
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.
Государство выделит 103 млн грн на микрогранты для 434 победителей второй волны программы "Собственный бизнес"
В 2024 году государство предоставит 103 миллиона гривен микрогрантов 434 победителям второй волны программы "Собственное дело", которые помогут начать или развить собственное дело и создать почти 1 000 рабочих мест.