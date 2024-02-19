Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"

В рф следователи сообщили матери и адвокатам Алексея Навального, что в течение 14 дней будут проводить "химическую экспертизу". Об этом в соцсети Х написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.

"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться какая-то "химическая экспертиза" - сообщила Ярмыш.

Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.