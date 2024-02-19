Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера
Киев • УНН
Матери и адвокатам Навального отказали в доступе к его телу в морге и сказали, что расследование его смерти все еще продолжается, а причина смерти не установлена.
Матери Алексея Навального и адвокатам, которые приехали 19 февраля в морг Салехарда, тело политика не выдали. На вопрос, действительно ли тело Алексея находится там, сотрудники учреждения не отвечают. В следственном комитете рф сообщили, что проверка смерти оппозиционера продолжена. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу пресс-секретаря Алексея Навального в сети Х.
Детали
По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, рано утром мать Навального и его адвокаты приехали в морг Салехарда, однако внутрь их не пустили.
Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают
Она также сообщила, что причина смерти политика по-прежнему "не установлена".
В Следственном комитете матери и адвокатам заявили, что проверка смерти Навального продолжена. Сколько еще она продлится - неизвестно.
Они врут, тянут время и даже не скрывают этого
Напомним,
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ямальском управлении следственного комитета рф сообщили, что не отдадут тело Алексея Навального родственникам, пока не завершится проверка.
Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина ответственным за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.
Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера
Матери и адвокатам Навального отказали в доступе к его телу в морге и сказали, что расследование его смерти все еще продолжается, а причина смерти не установлена.
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