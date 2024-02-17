Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

В ямальском управлении следственного комитета рф сообщили, что не отдадут тело Алексея Навального родственникам, пока не завершится проверка. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает УНН.

Она отметила, что перед тем адвокатам говорили, что проверка закончена, и "криминала не обнаружено".

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"В колонии заявляли, что заинтересованы как можно быстрее выдать тело. Сейчас в следственном комитете стало очевидным, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет", - добавил Иван Жданов.

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Кроме того, по данным Медиазоны, мать Алексея Навального и адвокат Леонид Соловьев приехали в салехардский морг, в котором, как их заверили в ИК-3, находится тело оппозиционера, однако морг оказался закрытым, а сотрудники начали отрицать, что тело доставляли.

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"Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на заверения колонии, что он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", - написала Ярмыш.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.