Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли
Киев • УНН
российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.
В ямальском управлении следственного комитета рф сообщили, что не отдадут тело Алексея Навального родственникам, пока не завершится проверка. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает УНН.
Она отметила, что перед тем адвокатам говорили, что проверка закончена, и "криминала не обнаружено".
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"В колонии заявляли, что заинтересованы как можно быстрее выдать тело. Сейчас в следственном комитете стало очевидным, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет", - добавил Иван Жданов.
Добавим
Кроме того, по данным Медиазоны, мать Алексея Навального и адвокат Леонид Соловьев приехали в салехардский морг, в котором, как их заверили в ИК-3, находится тело оппозиционера, однако морг оказался закрытым, а сотрудники начали отрицать, что тело доставляли.
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"Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на заверения колонии, что он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", - написала Ярмыш.
Напомним
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли
российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.
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