После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после убийства российского оппозиционера Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать владимира путина как легитимного главу российского государства, отметив, что приезжать к нему на так называемую инаугурацию, пожимать ему руку - это презирать саму природу политической власти, передает УНН.
По его словам, "многолетняя самоизоляция путина и его безнаказанность привели к его полной деградации". "Абсолютной. Он уже открыто оправдывает Гитлера, снимая с него ответственность за Вторую мировую войну. Он сделал геноцид нашего народа просто ординарной частью своей политики. путин убивает, кого захочет - то ли лидера оппозиции, или любого другого, кто кажется именно ему целью", - отметил Президент.
После убийства Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу российского государства, он головорез, который удерживает власть через коррупцию и насилие. Приезжать к нему на так называемую инаугурацию, жать его руку, считать его равным себе - это презирать саму природу политической власти
Президент добавил, что можно по-разному относиться к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест путина демонстрирует, где должна закончиться так называемая карьера путина.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него.
После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский
Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.
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