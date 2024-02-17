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Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати путіна як легітимного главу - Зеленський

Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати путіна як легітимного главу - Зеленський

Київ • УНН

 • 29032 перегляди

Президент Зеленський після вбивства Навального заявив, що сприймати путіна як легітимного лідера було б абсурдно, оскільки він утримує владу за допомогою корупції та насильства.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що після вбивства російського опозиціонера Олексія Навального було б абсурдно сприймати володимира путіна як легітимного главу російської держави, зазначивши, що приїжджати до нього на так звану інавгурацію, потискати йому руку - це зневажати саму природу політичної влади, передає УНН.

З його слів, "багатолітня самоізоляція путіна та його безкарність призвели до його повної деградації". "Абсолютної. Він уже відкрито виправдовує Гітлера, знімаючи з нього відповідальність за Другу світову війну. Він зробив геноцид нашого народу просто ординарною частиною своєї політики. путін вбиває, кого захоче – чи то лідера опозиції, чи будь-кого іншого, хто здається саме йому ціллю", - зазначив Президент.

Після вбивства Олексія Навального було б абсурдно сприймати путіна як легітимного главу російської держави, він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Приїжджати до нього на так звану інавгурацію, тиснути його руку, вважати його рівним собі – це зневажати саму природу політичної влади

- сказав Зеленський.

Президент додав, що можна по-різному ставитися до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна демонструє, де має закінчитися так звана кар’єра путіна.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

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