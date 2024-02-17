Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена
Киев • УНН
Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.
В рф следователи сообщили адвокату Алексея Навального - о смерти которого стало известно накануне - что причина гибели политика не установлена, передает УНН со ссылкой на пресс-секретаря политика Кира Ярмыш.
"Причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза", - сказали следователи второму адвокату Алексея Навального, который приехал в Салехард.
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Как отметила Ярмыш, результаты экспертизы обещали подготовить на следующей неделе. "Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", - добавила пресс-секретарь.
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По словам директора ФБК Ивана Жданова, утром в колонии матери оппозиционера Людмиле Навальной сказали, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти.
Напомним
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена
Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.
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