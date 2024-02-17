Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  167514 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  219949 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  178427 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  204016 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  283427 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  277605 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  227499 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  215248 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  223125 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251229 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 14:28  •  11104 просмотра

Read in English

Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.

В рф следователи сообщили адвокату Алексея Навального - о смерти которого стало известно накануне - что причина гибели политика не установлена, передает УНН со ссылкой на пресс-секретаря политика Кира Ярмыш.

"Причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза", - сказали следователи второму адвокату Алексея Навального, который приехал в Салехард. 

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский17 февраля 2024, 11:58 • 19289 просмотров

Как отметила Ярмыш, результаты экспертизы обещали подготовить на следующей неделе. "Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", - добавила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть17 февраля 2024, 10:58 • 21575 просмотров

По словам директора ФБК Ивана Жданова, утром в колонии матери оппозиционера Людмиле Навальной сказали, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Смерть Навального: російські слідчі кажуть, що причина досі не встановлена
Navalny's death: Russian investigators say the cause has not yet been established
Новости по теме

Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Причина смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме не установлена, о чем следствие сообщило его адвокату.

Политика •   •  11104 просмотра
Смерть Навального: российские следователи говорят, что причина до сих пор не установлена

Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех

По данным местных властей, в результате российского обстрела жилых кварталов в Херсоне погиб один человек, еще трое получили ранения.

Война •   •  12220 просмотра
Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех

Это жизненно важно для нас: Зеленский о пакете помощи от США

Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.

Война •   •  17003 просмотра
Это жизненно важно для нас: Зеленский о пакете помощи от США

"США должны выполнить то, что обещали": Генсек НАТО указал на необходимость решения Соединенных Штатов о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Конгресс США срочно одобрить помощь Украине.

Война •   •  18010 просмотра
"США должны выполнить то, что обещали": Генсек НАТО указал на необходимость решения Соединенных Штатов о поддержке Украины

США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

Соединенные Штаты переведут полмиллиона долларов замороженных российских активов в Украину через Эстонию, что станет первым таким переводом через третью страну.

Война •   •  16067 просмотра
США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерию, а также передачу истребителей F-16 и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  16037 просмотра
Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Российская армия обстреляла Купянск, разрушив двухэтажный дом и повредив другие дома, ранив двух женщин и мужчину. По словам главы Харьковской областной военной администрации, под завалами могут быть люди.

Война •   •  14208 просмотра
Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц избегал прямых ответов относительно предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия и поддержки вступления Украины в НАТО.

Война •   •  16451 просмотра
Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Командующий Воздушных сил отметил, что "есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов".

Война •   •  13428 просмотра
Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Президент Зеленский встретился с вице-президентом США Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Война •   •  15707 просмотра
Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США