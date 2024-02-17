Смерть Навального: російські слідчі кажуть, що причина досі не встановлена
Київ • УНН
Причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці не встановлена, про що слідство повідомило його адвоката.
У рф слідчі повідомили адвокату Олексія Навального - про смерть якого стало відомо напередодні - що причину загибелі політика не встановлено, передає УНН із посиланням на прессекретаря політика Кіра Ярмиш.
"Причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу", - сказали слідчі другому адвокату Олексія Навального, який приїхав до Салехарда.
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Як зазначила Ярмиш, результати експертизи обіцяли підготувати наступного тижня. "Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло", - додала прессекретар.
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За словами директора ФБК Івана Жданова, вранці у колонії матері опозиціонера Людмилі Навальній сказали, що причиною смерті став синдром раптової смерті.
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.