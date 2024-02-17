Смерть Навального: родині відмовляються віддавати тіло політика, а у морзі кажуть - його туди не доставляли
Київ • УНН
російські слідчі не передадуть тіло Олексія Навального його родичам до завершення слідства, незважаючи на попередні заяви про те, що слідство вже завершено, а його адвокатам і матері відмовлено в доступі до тіла в морзі.
У ямальському управлінні слідчого комітету рф повідомили, що не віддадуть тіло Олексія Навального родичам, доки не завершиться перевірка. Про це розповіла прессекретарка політика Кіра Ярмиш, передає УНН.
Вона зазначила, що перед тим адвокатам говорили, що перевірку закінчено, і "криміналу не виявлено".
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"У колонії заявляли, що зацікавлені якнайшвидше видати тіло. Зараз у слідчому комітеті стало очевидним, що тіло не збираються видавати. При цьому у моргах тіла немає", - додав Іван Жданов.
Додамо
Крім того, за даними Медіазони, матір Олексія Навального та адвокат Леонід Соловйов приїхали до салехардського моргу, в якому, як їх запевнили в ВК-3, знаходиться тіло опозиціонера, проте морг виявився закритим, а співробітники почали заперечувати, що тіло доставляли.
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"Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, незважаючи на запевнення колонії, ніби він працює і тіло Навального знаходиться там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає", - написала Ярмиш.
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.