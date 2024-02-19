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Байден заявив, що США розглядають нові санкції проти рф через смерть навального

Байден заявив, що США розглядають нові санкції проти рф через смерть навального

Київ • УНН

 • 27296 перегляди

Президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон розглядає нові санкції проти росії у зв'язку зі смертю опозиціонера олексія навального.

Сполучені Штати Америки розглядають новий пакет санкцій проти рф за смерть російського політика олексія навального. Про це під час брифінгу заявив президент США Джо Байден передає ВВС, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі із журналістами американський президент анонсував нові санкції проти росії.

Ми вже запровадили санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так

- відповів Байден на питання про ймовірність нових санкцій через смерть навального.

Доповнення

Принагідно президент США вчергове розкритикував Республіканську партію, яка "робить велику помилку", коли відмовляється від схвалення додаткового фінансування для України в Палаті представників.

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Загибель Навального: російські слідчі заявили, що тіло 14 днів буде на "хімічній експертизі"19.02.24, 17:51 • 22534 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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