Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.
Соединенные Штаты Америки обсуждают новый пакет санкций против рф за смерть российского политика алексея навального. Об этом во время брифинга заявил президент США Джо Байден передает ВВС, пишет УНН.
Детали
Во время встречи с журналистами американский президент анонсировал новые санкции против россии.
Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да
Дополнение
Попутно президент США в очередной раз раскритиковал Республиканскую партию, которая "делает большую ошибку", когда отказывается от одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.
Напомним
Российский оппозиционер алексей навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"19 февраля 2024, 15:51 • 10451 просмотр
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального
Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.
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