"Нові інструменти цієї війни": Боррель збирається запропонувати ЄС створити фонд допомоги Україні для розробки дронів та ШІ
Київ • УНН
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонує зосередити допомогу ЄС Україні на розробці безпілотників та штучного інтелекту як нових інструментів у війні проти росії.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель збирається запропонувати державам-членам блоку, щоб допомога Україні була зосереджена на нових інструментах цієї війни: безпілотниках і штучному інтелекті, про що заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Diario, пише УНН.
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"Нещодавно я розмовляв із новим президентом (ЄІБ - ред.) Надією Кальвіньйо. І ми погоджуємося з тим, що ЄІБ не призначений для фінансування закупівель боєприпасів. Інвестиційний банк, як випливає із назви, призначений для фінансування інвестицій. А купівля споживчого товару – це інвестиції, це витрати. Це не для цього", - сказав Боррель.
Інша справа – розвиток комунікаційних технологій штучного інтелекту. Це матиме вирішальне значення. І я збираюся запропонувати державам-членам створити фонд допомоги Україні для розробки нових інструментів цієї війни: дронів та штучного інтелекту
"Європа не зовсім розуміє, що ця війна для неї означає": Боррель закликав країни ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні26.02.24, 11:05 • 28254 перегляди