"Європа не зовсім розуміє, що ця війна для неї означає": Боррель закликав країни ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку збільшити та прискорити допомогу Україні, про що заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País від 25 лютого, пише УНН.

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"росія перебуває у стані війни з усіма наслідками. Європа не у війні, але вона не зовсім розуміє, що ця війна для неї означає", - вказав голова дипломатії ЄС.

"путін мобілізував усі свої ресурси, має військову підтримку з боку Ірану та Північної Кореї, економічну підтримку з боку Китаю. Звідси мій заклик до держав-членів, щоб їхня підтримка відповідала типу війни, з якою ми стикаємося, - сумішшю воєн минулого століття та найсучасніших технологій. Ми повинні зробити більше і швидко: у найближчі місяці результат війни може вирішитись. Протистояти – значить перемогти", - сказав Боррель.

"Лише Угорщина, яка укладає угоди про безпеку з Китаєм, дистанціювалася. Проте вона виплачує свою частку військової допомоги Україні і не накладає вето на цивільну допомогу. Ми продемонстрували чудову єдність. Але логічно, що серед 27 країн виникають вагання: якби ми подолали їх швидко, за допомогою масштабної та негайної допомоги, Україна досягла б більшого. І ми також", - сказав Боррель.

Видання вказує, що з іншого боку Атлантики потенційний кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп "ламає традиційну схему стримування НАТО". "Обурливо, що він пропонує росії атакувати ті країни, які не дотримуються його умов. І обурливо, що є республіканці, які порівнюють українську війну з імміграційним тиском із Мексики. Ми повинні взяти на себе відповідальність, підвищити обороноздатність та бути готовими до будь-яких несподіванок. Трамп ще не переміг, як і путін ще не переміг, але Європа має прокинутися", - наголосив Боррель.

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