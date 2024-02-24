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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку": Боррель в роковини повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 41604 перегляди

У другу річницю вторгнення росії в Україну глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтвердив підтримку України з боку ЄС і заявив, що росія не змінить географію Європи силою.

"ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку": Боррель в роковини повномасштабного вторгнення рф

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що ЄС був на боці українського народу з 24 лютого 2022 року, який змінив історію Європи, але не змінить знову її географію силою. Про це Боррель написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Виповнюється 2 роки повномасштабної жорстокої агресії росії проти України. ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку, який змінив історію Європи, але не змінить знову її географію силою

- написав Боррель.

Нагадаємо

У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість, що Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня, і тому, що має друзів у Європі та світі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Європейський Союз
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