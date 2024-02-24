"ЕС был на стороне украинского народа с того трагического утра": Боррель в годовщину полномасштабного вторжения рф

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что ЕС был на стороне украинского народа с 24 февраля 2022 года, который изменил историю Европы, но не изменит снова ее географию силой. Об этом Боррель написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Исполняется 2 года полномасштабной жестокой агрессии России против Украины. ЕС был на стороне украинского народа с того трагического утра, которое изменило историю Европы, но не изменит снова ее географию силой - написал Боррель.

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная, и потому, что имеет друзей в Европе и мире.