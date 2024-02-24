"Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня": Шольц в роковини повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
У річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість у тому, що Київ вистоїть завдяки своїй силі та мужності, а також підтримці європейських та світових друзів.
У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість, що Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня, і тому, що має друзів у Європі та світі. Про це Шольц написав в соцмережі Х, передає УНН.
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Україна вистоїть, тому що Україна – сильна й мужня, і, тому що вона має друзів у Європі й усюди в світі. Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому
Нагадаємо
У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував всім захисникам, які відбивають атаки окупантів у складі Сил оборони.