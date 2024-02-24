"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная, и потому, что имеет друзей в Европе и мире. Об этом Шольц написал в соцсети Х, передает УНН.

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Украина выстоит, потому что Украина - сильная и мужественная, и, потому что она имеет друзей в Европе и повсюду в мире. Мы гордимся тем, что принадлежим к числу ее друзей - сегодня и в нашем общем европейском будущем - написал Шольц.

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны.