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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 08:33  •  15960 просмотра

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Киев выстоит благодаря своей силе и мужеству, а также поддержке европейских и мировых друзей.

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная, и потому, что имеет друзей в Европе и мире. Об этом Шольц написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Украина выстоит, потому что Украина - сильная и мужественная, и, потому что она имеет друзей в Европе и повсюду в мире. Мы гордимся тем, что принадлежим к числу ее друзей - сегодня и в нашем общем европейском будущем

 - написал Шольц.

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Киев выстоит благодаря своей силе и мужеству, а также поддержке европейских и мировых друзей.

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